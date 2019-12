Refuerzan fiscalización a productos importados

Las medidas se toman para evitar que los importadores utilicen partidas arancelarias que los beneficien, porque no existía un código que se ajustara a los productos importados. Por ejemplo, en el caso de una soda, con el desdoblamiento arancelario propuesto, no solo quedará definido que el producto importado es una soda, sino también especificaciones como sabor o la cantidad de azúcar que contiene.

En algunas ocasiones, los importadores se acogían a un beneficio que no les correspondía porque declaraban la mercancía según su conveniencia en el inciso arancelario libre de impuestos, pero ahora, con estos nuevos dígitos, se logrará precisar el arancel a pagar según el producto, detalló la funcionaria. “Ante la debilidad de no tener esa clasificación, no se hacían los cobros adecuados de impuestos”, añadió.

