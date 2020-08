Reformulan condena a cinco hombres por homicidio de una persona en Colón

“La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que no había correlación con el fallo del Tribunal al condenar a solo uno de los imputados por homicidio y el resto no; ya que los otros absueltos en primera instancia fueron vistos bajarse del mismo vehículo por miembros de la policía y un familiar de la víctima, además de un testigo protegido que vio el momento en que le dispararon a la víctima”, indica el Ministerio Público en un comunicado.

