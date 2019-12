Reformas: paralela u originaria | La Prensa Panamá

Por otro lado, existe un grupo de ciudadanos organizados en asociaciones, sindicatos y federaciones de corte socialista que protestan y exigen con vehemencia realizar una “Constituyente Originaria”, que en la actualidad no está contemplada en nuestra Constitución y sería, por tanto, inconstitucional tratar de imponer esa clase de reformas. Su propuesta radica en modificar totalmente la Constitución para cambiar nuestro fracasado sistema “neoliberal” de libre empresa y de respeto por la propiedad privada, por uno de mayor control del Estado, y de expropiación de industrias, fincas, medios de comunicación y empresas privadas, para así lograr, como en Cuba y Venezuela, una mejor distribución de la riqueza y poder resolver los problemas nacionales. No voy a perder tiempo explicando porque este sistema del “Socialismo del siglo XXI” no ha funcionado, pero si deseo precisar lo iluso que es pensar que una nueva Constitución es la fórmula mágica de acabar con la pobreza o cambiar las malas costumbres de los ciudadanos.

A simple vista, pareciera que esta última opción es más democrática y participativa, sin embargo la realidad es que está atiborrada de incertidumbres y de peligrosas lagunas sobre el propio proceso que hay que seguir. Comenzando que deja totalmente en manos del actual Tribunal Electoral la responsabilidad de definir la fórmula de cómo se van a elegir a los 60 constituyentes y no escapa de nuestra realidad que han sido los partidos políticos quienes tradicionalmente han nombrado a los tres magistrados y que, además, cada quinquenio han definido los cambios al Código Electoral , siempre favorables a sus intereses. Además, ¿quienes más que ellos están preparados y bien financiados por el Estado, para llevar a cabo proselitismo político en todo el país y elegir de sus filas a los próximos candidatos a constituyentes? La mayoría del electorado que no es partidista, como sucedió con los candidatos independientes el pasado 5 de mayo, estarían sin duda en total desventaja frente a los candidatos de los partidos políticos.

You May Also Like