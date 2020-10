Reformas electorales, un reto para la Asamblea Nacional

Juncá: Estamos terminando el primer bloque de artículos de las reformas y hemos tenido varios avances, entre ellos, la inclusión de nuevos actores en la categoría del voto adelantado, que era algo que teníamos pendiente y la aprobación de un plan piloto para votos por Internet, en algunos distritos. Eso lo vamos a poder ir viendo dependiendo de cómo el Tribunal Electoral lo pueda ir implementando. También se estableció una fecha tope para los partidos en formación para que se constituyan y puedan participar en las elecciones generales. La idea es que tengan el tiempo necesario para realizar todos los actos de democracia interna para poder participar en una elección y no estemos a la carrera o que un partido se haya constituido y luego no pueda correr en una elección por no concluir con esas etapas. Para ello, hemos establecido como fecha tope el 31 de diciembre del año 2022. El año tras anterior al año preelectoral.

