Reformas electorales: Foro Ciudadano no validará proceso que ‘no tome en cuenta la voluntad popular’

Pocas horas después de que el Tribunal Electoral anunciara que no asistirían a los debates del proyecto de reformas electorales que se llevan a cabo en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional , el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales advirtió que no avalará ningún proceso que no cumpla con los “requisitos mínimos” de transparencia y participación de la sociedad.

