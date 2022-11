Reforma migratoria: el difícil escenario para la regularización de indocumentados en 2023 | Noticias Univision Inmigración

“Esperábamos (en los últimos dos años) ver un poco más actividad por parte de los republicanos en el Congreso, pero no fue así”, dice Fabián Núñez, un analista político demócrata. “Y ahora, tras la elección de medio término, resulta que el tema migratorio no figuró como un asunto prioritario para los votantes latinos. Mas, sin embargo, lo sigue siendo. Hay 12 millones de indocumentados esperando un chance para regularizar sus permanencias”.

You May Also Like