Reforma al decreto ejecutivo sobre el ITBMS

Se indica que la DGI podrá, en los casos evidenciados como excepcionales, previa solicitud debidamente fundamentada, autorizar la disminución del porcentaje de retención del ITBMS para aquellos contribuyentes que sean sociedades sin personería jurídica, que son aquellas agrupaciones o sociedades de hecho, irregulares, consorcios “joint venture” y similares, que no cumplan con el término de seis períodos consecutivos con saldos a favor provenientes de retenciones del ITBMS practicadas en exceso, pero que de acuerdo al análisis y situación particular de cada solicitud, se demuestre y sustente que se genera un incremento en los excedentes de créditos fiscales, producto de operaciones de compra y venta de bienes y servicios gravados, originados en retenciones de este impuesto.

