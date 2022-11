Reforma a la ley de la Contraloría, con posibilidad de un veto parcial

Dijo que la facultad de archivar o no un informe de auditoría, de hecho, ya la tiene la Contraloría. Puso de ejemplo los informes de auditoría que no revelan irregularidades.

Pero más allá, el exfiscal general electoral, Boris Barrios, argumentó que una de las cosas que en este país, por la vía administrativa, incentiva la corrupción, es la misma ley orgánica de la Contraloría. Explicó que si el informe de la Contraloría no dice que hay lesión patrimonial, la Fiscalía de Cuentas no tiene cómo sustentar cargos.

Por ejemplo, explicó que el artículo 22 busca facultar a la Contraloría para que reglamente el tema de las auditorías internas gubernamentales. La funciones de la Contraloría son claras en la Constitución y esa no está, dijo. “Viola el principio de separación de poder, porque los auditores internos son funcionarios de la entidad que los nombra y ellos no van a poder ser destituidos si cometen algo indigno”.

