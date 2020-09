Reflexiones sobre salud mental y suicidio en niños y adolescentes

El ser humano está programado para desarrollarse en comunidad y los vínculos afectivos son de gran importancia a lo largo de la vida. Esto es más crucial en la infancia, donde existe una ventana de oportunidad para el desarrollo de mecanismos de auto-regulación, necesarios para el resto de la vida. La falta de estímulo apropiado y de relaciones sanas hacen al niño, al joven y luego al adulto, más vulnerable de padecer de adicciones, y aumenta el riesgo de suicidio, de problemas de salud mental y de enfermedades crónicas. Los niños no necesitan padres perfectos, solo “suficientemente buenos” y. tomando todo esto en cuenta, es claro que “los primeros años duran para siempre”. Me atrevo a inferir de los estudios de los efectos de los eventos adversos de la infancia, que al prevenir todas estas calamidades, estamos previniendo muchos casos de enfermedad mental y sufrimiento.

You May Also Like