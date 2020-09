Reflexiones del día del perdón

La fecha de Yom Kipur concluye un período de diez días anteriores que empiezan con Rosh Hashana (el año nuevo) y supone una revisión de nuestra conducta en la cual el hombre realiza en introspección un análisis de su pasado proceder y pide perdón a los seres que considera que ha lastimado. El todopoderoso no perdona la conducta de un ser humano a otro. Es él mismo quien debe buscar la redención con sus semejantes. El hombre hace Teshuva, cuya raíz es “Shuv”, volver, e implica un reconocimiento de no repetir los errores pasados.

You May Also Like