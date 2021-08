Reese Witherspoon se convirtió en la actriz más rica del mundo: la decisión que la llevó a la cima

Hello Sunshine, cuya misión es colocar mujeres en el centro de sus historias, crea programas de televisión, largometrajes y series para servicios de streaming, incluyendo “Big Little Lies” , “The Morning Show” y “Little Fires Everywhere”. También alberga el Reese’s Book Club (Club de Lectura de Reese), donde muchas de las selecciones han sido llevadas a la pantalla como películas o series limitadas.

Witherspoon, conocida por sus papeles en películas como “ Legally Blonde ” (“Legalmente rubia”) y “ Walk the Line ” (“Johnny & June: Pasión y locura”) seguirá supervisando las operaciones diarias junto con los altos directivos existentes de Hello Sunshine, incluida la directora ejecutiva Sarah Harden. Witherspoon y Harden también serán miembros de la junta de la nueva empresa.

You May Also Like