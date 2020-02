Quien crea que los cumple no tiene más que grabarse en vídeo explicando por qué cree que es la mejor candidata ( tiene solo 90 segundos y debe ser, por supuesto, en inglés ) y, si es seleccionada, será la primera bibliotecaria residente de de Hello Sunshine.

Y no pretende hacer de ellas seres inmaculados, sino con sus errores e inquietudes. Y, sobre todo, protagonistas. Tal y como ella misma dice, la misión de Hello Sunshine es “mostrar a las mujeres como personas, en ocasiones complicadas y también con debilidades, pero que, sin embargo, son las heroínas de sus propias historias”.

Y para buscar esos nuevos largometrajes o series en los que involucrarse Witherspoon ha fundado Hello Sunshine, organización cuyo objetivo es dar visibilidad a esas mujeres que por diversas circunstancias no han tenido la repercusión que deberían.

En las últimas semanas se ha podido ver a Reese Witherspoon en diversas entregas de premios, no solo por su papel en The Morning Show -junto a su amiga Jennifer Aniston-, sino también porque es productora ejecutiva de la serie -como ya lo era de su anterior éxito, Big Little Lies-.

