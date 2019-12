Reencuentro de ‘El Padrino’ | La Prensa Panamá

El oscarizado Coppola, también director de Apocalypse Now , recordó los frágiles orígenes de la aclamada película. Cuando empezó el rodaje surgieron rumores de que Coppola sería sustituido por Paramount Pictures, que producía el filme y no quería la participación de la leyenda de la pantalla grande Marlon Brando, cuya actuación como Vito Corleone le valió el Óscar a mejor actor, o a Pacino.

You May Also Like