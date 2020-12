Reembolso de gastos | La Prensa Panamá

Aun así, ciertos contribuyentes, por falta de conocimiento (quiero darles el beneficio de la duda) o mal asesorados o por exceso de complacencia, optan por contratar personal, pagar y declarar a la Caja de Seguro Social los salarios en una sociedad (que no declara actividades), y registran todo ello (salarios y sus respectivas prestaciones laborales) como gastos sujetos a ser reembolsados por otra sociedad hermana, quien será la que asuma el beneficio de deducir esos gastos, aunque no tenga vela en ese entierro.

Los desembolsos o pagos que realiza una persona por cuenta de otra, previamente autorizados por esta última, solamente pueden ser considerados gastos sujetos a reembolso cuando tales pagos no estén sujetos a normas y disposiciones legales que implican obligaciones para el que paga y derechos para los beneficiarios de tales pagos. Tal es el caso de los salarios, que son gastos propios de quien hace las veces de patrono y no de segundas o terceras personas.

