Reembolso, bonos, indemnización… ¿a qué tengo derecho si cancelan mi vuelo por un rebrote de coronavirus?

“Que exista un rebrote en una zona no quiere decir que no se pueda volar”, y por tanto, “si cancelan un vuelo o lo retrasan más de 3 horas se podría reclamar una indemnización de 250 a 600 euros, más todos los gastos ocasionados derivados de la incidencia entre los que podemos encontrar el billete del vuelo, las reservas en destino…” explica Rafael de la Peña.

Antes de cancelar el vuelo por tus propios medios, aconsejan desde Reclamación de Vuelos, revisa las condiciones del vuelo con la aerolínea o la agencia de viajes con la que lo contrataste. Imaginemos que ya no quieres volar al destino por la situación del Covid-19. Si decides cancelar el vuelo antes de que te lo comunique la aerolínea podrían alegar que fuiste tú quien decidió cancelarlo y que, por esa razón, no tienes derecho a reclamar. Incluso aunque la aerolínea cancelase el vuelo después.

