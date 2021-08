‘Reelección indefinida no es un derecho humano’

Para Panamá en particular, la OC-28/21 define un claro precepto vinculante en materia de derechos humanos, muy relevante para la discusión de las reformas electorales en manos de la Asamblea Nacional. La Corte IDH ha afirmado que la reelección indefinida no corresponde al conjunto de normas y principios de los derechos humanos. Es tiempo que el Código Electoral limite la reelección de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. Si la democracia se construye desde abajo hacia arriba, no cabe la perpetuación del poder de los supuestos mandatarios de los votantes.

La democracia y el Estado de Derecho de la región ha recibido una importante vacuna por parte de la Corte IDH. Al establecer claramente que las reelecciones presidenciales indefinidas no son un derecho humano, se le envía el mensaje a las cortes supremas y tribunales constitucionales de que no hay fundamento jurídico en las normas de derechos humanos, para ese salto a la autocracia.

En el párrafo 107, la Corte IDH explora el tema de las penas accesorias en lo referente a su impacto sobre la posibilidad de ocupar un cargo público, y encuentra que éstas son legítimas de acuerdo con el Derecho Internacional, como se explica: “…en los casos López Mendoza Vs. Venezuela y Petro Urrego Vs. Colombia, la Corte fue clara en establecer que, en casos de restricciones a los derechos políticos por vía de una sanción, el término exclusivamente implica que estas restricciones solo pueden ser realizadas por medio de una condena de un juez competente en un proceso penal”.

Una vez, tras otra, la corte IDH delimita el alcance del derecho a ser electo a un cargo público como una prerrogativa restringida, como lo registra en el párrafo 104 del dictamen: “La Corte advierte que la prohibición de la reelección presidencial indefinida constituye una restricción al derecho a ser electo. En este sentido, el Tribunal recuerda que los derechos políticos no son absolutos. Su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional…”.

En la parte final del párrafo 70, la Corte IDH explica con suma claridad que los derechos humanos no son susceptibles de votaciones o limitaciones por decisión mayoritaria: “Esta Corte ha resaltado que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas . En efecto, no puede condicionarse la validez de un derecho humano reconocido por la Convención a los criterios de las mayorías y a su compatibilidad con los objetivos de interés general, por cuanto eso implicaría quitarle toda eficacia a la Convención y a los tratados internacionales de derechos humanos”.

En el párrafo 44 de la opinión, la Corte IDH dice: “En este sentido, existen límites a lo ‘susceptible de ser decidido’ por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial”. Es decir, que un Estado de Derecho requiere que las decisiones tomadas por las mayorías estén sujetas a los criterios que establece el Derecho Internacional. La soberanía popular no es absoluta.

En la opinión consultiva OC-28/21 del 7 de junio de 2021, una mayoría de 5 de los 7 magistrados de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que no existe un derecho humano a la reelección presidencial indefinida, y que las limitaciones a estas reelecciones no son violatorias de las normas del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.

