Reduzcamos la desigualdad social | La Prensa Panamá

Panamá ha impulsado un modelo neoliberal que nos mantiene entre los países más desiguales del mundo, en un sexto lugar, según el Coeficiente de Gini. Estudios del PNUD indican que en Panamá la pobreza urbana en cifras absolutas alcanza niveles preocupantes, y se profundiza en las áreas rurales e indígenas. En efecto, mientras en el área urbana es básicamente pobreza de ingreso, la pobreza rural e indígena presenta carencias que comprometen la supervivencia humana. Es inaceptable que en nuestro país se mantengan brechas de desigualdad. No podemos continuar apostando a una agenda económica para el crecimiento cuyos beneficios no llegan a todos por igual. Hay que resolver la desigualdad social, para alcanzar las metas de la Agenda Social 2030, para un desarrollo sostenible con equidad de género.

