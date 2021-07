Reducir hacinamiento y narcotráfico, claves para superar la crisis carcelaria en Ecuador; expertos hablan del plan de Lasso de liberar a cerca de 5.000 detenidos | Seguridad | Noticias

“De la crisis carcelaria actual no podemos salir solos, no estamos preparados; necesitamos de cooperación internacional de países con sistemas carcelarios bien organizados, como España y Francia”, opina Mauricio Gándara, exministro de Gobierno.

Para Oña, sería un error decir en términos generales que se va a liberar a 5.000 presos. “El Gobierno debe asegurarse de que la comunidad sepa que no hablamos de personas peligrosas que han cometido femicidios, asesinatos, violencia sexual, etc., sino de personas que cayeron en delitos menores pero que no son peligrosas para la sociedad”.

Otro dato no menos importante, dice Oña, es que del otro 60 % de los detenidos que sí tienen sentencia, un 37 % cumple condenas menores a cinco años, porque no han cometido delitos graves. Es de lo que Lasso habló. Si se dispone la salida anticipada de los reos con sentencias por delitos menores y de aquellos que ni siquiera han sido juzgados, en las cárceles del país se reduciría drásticamente el hacinamiento, y los guías penitenciarios, con el apoyo de policías y militares, tendrían un mejor control.

Pero no es lo único que hay que hacer. La selección de guías y administradores es otro problema estructural, dice el experto en seguridad, “porque no se realiza por perfiles orientados de una manera técnica”.

