Reducir el riesgo de desastres: Malena Sarlo

Esto me motivó a escribir acerca de la importancia de conservar los ecosistemas de este tipo que aún quedan en Panamá. Pero no me enfocaré en la parte ecológica, sino en algo más tangible para la gente, en la ayuda que proporcionan los humedales para reducir el riesgo de desastres. Ya se ha demostrado en varias partes del mundo que mantener estos ecosistemas en las costas contribuye a minimizar el efecto de las catástrofes ambientales y su impacto en la gente y en la propiedad privada.

