reducen el riesgo de padecer cáncer de colon en un plazo de 10 años

El cáncer es ya la principal causa de muerte en muchos países desarrollados, y el colorrectal es dentro de este grupo de patologías la segunda que más muertes causa. Se da la circunstancia, además, de que hay muchas cosas que podemos hacer para prevenirlo.

La principal es participar en programas de cribado de manera regular, ya que la detección temprana mejora con mucho el pronóstico. De hecho, no son pocos los estudios que ya han puesto números al efecto de estas pruebas en la mortalidad por cáncer colorrectal.

Sin complicaciones graves

Por ejemplo, un nuevo estudio realizado en Polonia, Noruega, Suecia y Holanda y publicado en el medio especializado The New England Journal of Medicine ha encontrado que aquellas personas que se someten a colonoscopias tienen un menor riesgo de sufrir cáncer colorrectal en los 10 años siguientes que aquellas que no se realizaron la prueba.





Para llegar a esta conclusión, los investigadores reclutaron a 84.584 voluntarios de entre 55 y 64 años de edad que no se habían sometido a cribado de cáncer colorrectal previamente.

Después, enviaron a un tercio de ellos una invitación para realizarse una colonoscopia. De aquellos que recibieron la invitación (28,220), acudió a realizársela un 42% (11,843).

Las únicas complicaciones registradas fueron hemorragias tras la extracción de pólipos (lesiones precancerosas), y no se produjo ninguna perforación ni fallecimiento.





Un riesgo de morir hasta un 50% menor

Pasados diez años, en el grupo que había recibido las invitaciones se registraron 259 diagnósticos de cáncer colorrectal, mientras que en el grupo que no las había recibido se registraron 622. Esto significa que mientras que los que recibieron invitación tenían un riesgo del 0,98%, quienes no la recibieron tenían un riesgo del 1,2%.

Es decir, que recibir la invitación para participar en el cribado reducía el riesgo en un 18%. Con todo, el riesgo de morir de cáncer colorrectal era idéntico en ambos grupos.

No obstante, si nos fijamos en aquellos que de hecho se hicieron la colonoscopia frente a todos los que no (recibieran invitación o no la recibieran), su riesgo de padecer cáncer era un 31% menor y el riesgo de morir por cáncer era un 50% menor.





Referencias

Michael Bretthauer, Magnus Løberg, Paulina Wieszczy, Mette Kalager, Louise Emilsson, Kjetil Garborg, Maciej Rupinski, Evelien Dekker, Manon Spaander, Marek Bugajski, Øyvind Holme, Ann G. Zauber et al. Effect of Colonoscopy Screening on Risks of Colorectal Cancer and Related Death. The New England Journal of Medicine (2022). DOI: 10.1056/NEJMoa2208375