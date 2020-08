Reducen el gasto en educación

En 29 países los alumnos no tienen clases presenciales, pero en 26 de ellos se han establecido clases a distancia. No obstante, el acceso a las computadoras es muy desigual en la región. El 80% de los estudiantes del cuartil socioeconómico más alto cuentan con una de ella frente al 20% de los estudiantes del primer cuartil.

