Redes se encienden tras comentarios “xenófobos” sobre la banda BTS

Este martes en la red social Twitter amaneció siendo tendencia la etiqueta o hashtag #EstoNoEsRadioXenofobico, luego de que cientos de usuarios empezaron acusar a la plataforma radial de xenófoba y racista por comentarios relacionados a la banda coreana “BTS” y a sus seguidores.

Ariel Santana habría dicho durante la programación del pasado viernes, que le llamaba la atención la nueva “religión” de muchas adolescentes que siguen a la banda, a la que calificó como los “Bad Street Boys Chinos”.

“Hay una religión que me llama mucho la atención que la practican mucho las niñas de ahora, que es la religión BTS.. BTS son los Bad Street Boys Chinos” , indicó Santana en la entrevista.

La asignación de otra etnia y comentarios como “chinos injertos” causó revuelo en las redes sociales y rechazo, tanto de seguidores como de ciudadanos coreanos.

El alcance del conflicto pasó las fronteras dominicanas y llegaron hasta el país asiático, en el que el medio “Koreaboo” hizo eco de la noticia con el título “Locutores de radio dominicanos bajo fuego por sus comentarios racistas y xenófobos hacia BTS”.

Dominican Radio Hosts Under Fire For Their Racist And Xenophobic Comments Towards BTShttps://t.co/tpt5fahb4J

— Koreaboo (@Koreaboo) August 17, 2021