Red de Derechos Humanos de Panamá exige que la defensora del Pueblo Maribel Coco sea separada e investigada

• Al Procurador de la Administración que investigue a la funcionaria pública Maribel Coco quien ocupa el cargo de Defensora del Pueblo a.i., por tráfico de influencias, delito tipificado en el Código penal y el Código de ética del servidor público. No puede ser que acepte públicamente este tipo de delitos y no pase nada. Ver entrevista en La Prensa del 1 de marzo. Knockout de Flor Mizrachi. Urge que se investigue y tenga sanción ejemplar, pues con este proceder aceptado como “normal” por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción.

También admitió haber atendido al exmandatario Ricardo Martinelli en su carro. Él la fue a visitar pero no entró a la oficina, sino que ella fue hasta su carro. También piensa que al expresidente, quien fue declarado no culpable en un proceso en el que se le acusó de espionaje político, se le violaron sus derechos cuando estuvo preso en la cárcel.

