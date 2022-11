Red Bull se arrodilla ante Verstappen y alimenta el incendio entre el campeón del mundo y ‘Checo’ Pérez

Las posteriores declaraciones de ambos tras la carrera dejaron a las claras la tremenda tensión existente entre ambos, después de que un Verstappen campeón del mundo y con su récord de victorias en una temporada asegurado desobedeciese órdenes de equipo y menospreciase a sus compañeros y jefes en Red Bull. “Como equipo cometimos algunos errores en Brasil. No previmos la situación que se dio en la última vuelta y no acordamos una estrategia para esta situación antes de la carrera” explica de inicio el comunicado, intentando achacar los errores a una falta de previsión que nada tuvo que ver con lo sucedido.

Pérez sabía que Ferrari no podía asumir riesgos, así que insistió, pero desde su equipo sabían, de boca del propio Verstappen, que el neerlandés solo estaba centrado en pasar al Alpine de Alonso. Acabó la carrera y Max fue incapaz de alcanzarle, pero tampoco frenó para dejar pasar a ‘Checo’ , lo que terminó de desatar la guerra entre ellos. Red Bull preguntó por radio inocentemente a Verstappen qué había pasado, a lo que el bicampeón del mundo contestó que ya lo habían hablado y que no iba a volver sobre el tema , en lugar de disculparse. ‘Checo’, dolido por la situación, replicó que “ esto demuestra el tipo de persona que es ” en referencia a su compañero.

En cambio, en Red Bull la decisión parecía más sencilla de tomar . El piloto mexicano marchaba cuarto pero la antigüedad y el desgaste de sus ruedas provocó el adelantamiento, primero de Alonso, y luego de Verstappen, que venía hacia Fernando como un tiro y quería seguir escalando posiciones después de un Gran Premio más que accidentado. No obstante, Verstappen no era capaz de reducir la distancia con Alonso tan rápido como él creía, y mientras Pérez pedía a Red Bull por radio poder pasar a ‘Mad Max’ si éste no daba caza al español.

