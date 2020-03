Recurso humano, una necesidad que aumentará en las próximas semanas para enfrentar el Covid-19

No obstante, a Sandoval le preocupa el desgaste que sufrirá el personal de Salud en estas próximas semanas, por lo que hizo un llamado a los profesionales de la medicina de las distintas especialidades -que no tengan que ver con el manejo del coronavirus- a que se sumen a los esfuerzos que están haciendo las autoridades sanitarias y se se conviertan en el relevo en las próximas semanas del personal que está atendiendo estas patologías.

You May Also Like