Recuperan históricos conciertos de los inicios de Springsteen y E-Street Band

Springsteen , que publicó en 2020 uno de los mejores discos del año para la crítica internacional, Letter To You , tiene entre sus próximos proyectos su participación junto a Paul Simon y Jennifer Hudson en el megaconcierto con el que Nueva York quiere marcar el próximo mes de agosto su reapertura tras el fin de las restricciones por el coronavirus.

La nota precisa que The Legendary 1979 No Nukes Concerts incluirá audio remezclado y remasterizado y que ha sido editado a partir de la película original de 16mm de Thom Zimny, colaborador habitual de Springsteen.

Celebrado en el Madison Square Garden de Nueva York en el mes de septiembre del referido año, parte del material ya había sido incluido en un documental de 1980 llamado No Nukes , concretamente tres temas, entre los que estaba la primera interpretación de The River .

Aunque sin fecha oficial de momento, Sony Music ha anunciado este miércoles el próximo estreno en formato de película de los No Nukes Shows de Bruce Springsteen y la E-Street Band , dos actuaciones que fueron parte de los conciertos benéficos Musician United for Safe Energy (MUSE) en 1979 .

