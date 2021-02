Recuperación económica, clave para nota de riesgo

Un informe de la Junta Técnica Actuarial reveló que en 2025 se agotarían las reservas del subsistema de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que nutre las pensiones de los panameños. “Vemos con preocupación que, de no hacer nada, eso podría ser considerado como un desafío fiscal en el mediano plazo”, dijo Morales. Si el programa se queda sin reservas “habría mayor presión para que el Gobierno dé transferencias y poder pagar el déficit financiero de la CSS”. Aunque esto dependerá de la relación entre el Gobierno y la CSS, “esa presión por mayor transferencia aumenta mientras que no se mejore la situación financiera del programa”, dijo el analista, que señaló que en el escenario base que manejan esperan que se implemente una reforma que mejore la situación del subsistema de beneficio definido.

En ese sentido, el también economista Ernesto Bazán explicó que si no se hacen los ajustes necesarios en la calidad del gasto, si no se cortan esas fugas, el mayor endeudamiento en que está incurriendo el país no tendría efecto en la economía. Sería, haciendo una analogía, como echar combustible a un depósito que tiene un escape, apuntó.

You May Also Like