‘Recuperación de Panamá será clave para la región’: BID

En esa transformación es fundamental una educación de calidad, que se dé bajo un nuevo marco adaptado al siglo XXI. “La educación de hoy en día hacia el futuro va a ser completamente diferente a lo que fue en el pasado”. Será híbrida y requerirá el entrenamiento de los estudiantes, pero también de los maestros en cómo educar digitalmente, cómo aprovechar las nuevas tecnologías y expandir la oportunidad de acceder a la educación. “Más de 30 millones de niños de la región no tuvieron la oportunidad de educarse durante la pandemia por no tener acceso a internet. Tenemos que cambiar eso”, sostuvo.

