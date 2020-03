Recuperación de la playa de la ciudad capital

El gobierno actual ha presentado muchas propuestas en materia económica muy interesantes, pero aún siento que carece del establecimiento de prioridades. Siendo Panamá un país subdesarrollado no podemos pensar en hacer una playa mientras tenemos hospitales en tan malas condiciones, fallas en temas de seguridad que aumentan día con día, escuelas que están siendo abandonadas por el gobierno donde no se les hace el mantenimiento adecuado, quitándole la posibilidad de superación a gran parte de la juventud de nuestro pueblo.

