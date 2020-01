¿Recuerdas el primer iPad? La tableta que lo cambió todo cumple diez años

No obstante, con el iPad, exhibido por primera vez el 27 de enero de 2010, Apple marcó un antes y un después al dirigir la mirada hacia un perfil de dispositivo entonces por descubrir. Desde hace años, el uso de la tableta figura con naturalidad entre nuestros hábitos cotidianos, y en el fondo ya no podríamos estar sin una. ¿Recuerdas cómo era ese modelo que popularizó el concepto?

