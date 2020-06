Rectora de la UNACHI sustenta que aumento de salario fue producto de homologación

Afirmó que ella no fue la única en recibir el aumento, ya que en esta homologación fueron beneficiados los profesores titulares de diferentes categorías y antigüedad; el resto ya habían sido homologados sus salarios. La rectora de la UNACHI confirmó que tiene 43 años de trabajar en la universidad y que jamás podría aumentarse el salario si no tuviera sustento legal.

La rectora dijo que en el mes de enero se hicieron todos los trámites y se hizo efectivo el pago a partir del mes de marzo del presente año que inicio el primer semestre de 2020 , mucho antes de la pandemia y nadie sabía que se iba a registrar este problema de salud no solo en Panamá, sino a nivel mundial. La rectora fue enfática en señalar que las cosas no se han dado de la forma como han dado a conocer estos grupos internos de la universidad, en señalar que solo la rectora se aumentó el salario.

“Los que me atacaron no dañaron mi imagen, sino el de la universidad y quiero explicar que la homologación del salario está sustentada en la Ley 4 de 2006 en el artículo 67 que dice que los salarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí deben ser homologados inmediatamente cuando el presupuesto de la Nación es ley y consignado al presupuesto de la UNACHI”, afirmó la rectora. Explicó que en el 2019 sustentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto del 2020 y ellos recomendaron la homologación con los salarios de la Universidad de Panamá.

