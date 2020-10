Recorrido de un puente sin financiamiento

Desde su llegada al poder, Cortizo ha marcado su hoja de ruta en el proyecto adjudicado en 2018, por el gobierno de Juan Carlos Varela, a las empresas China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd. (CCCC), que integran el Consorcio Cuarto Puente.

El pasado martes, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, indicó que el 2021 no era el mejor momento para iniciar con la construcción del cuarto puente y que por esa razón no se habían incluido fondos para ejecutar la obra dentro del presupuesto general del Estado para 2021.

