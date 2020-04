Récord en EEUU con 30,000 casos de covid-19 en un día, China envía respiradores a NY y crucero con varios muertos llega a Miami | Noticias Univision Salud

▶️ Una guía práctica ante el coronavirus: ✔️¿A quién llamar si tienes síntomas? ✔️¿Te costará dinero hacerte el test del virus? ✔️¿Qué hago si llamo a mi médico y no me responde? Esas y otras respuestas en este link.

▶️ Los estadounidenses que no tienen seguro médico tendrán cobertura si se enferman de coronavirus, según anunció el viernes el secretario de Salud, Alex Azar. “Proveedores de atención médica tendrán prohibido facturar a los no asegurados el costo de su atención”, dijo.

