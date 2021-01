Récord de casos en un día; AIG ajusta formulario

No obstante, Rebollón subrayó que esto no significa que el país está mejorando porque sigue teniendo una alta velocidad de contagios y nuevas defunciones.

Esta semana generó sorpresa el número de reproducción efectiva (Rt), que se ubicó en 0.88, no obstante, para el epidemiólogo Arturo Rebollón eso no es motivo para emocionarse. “Vamos tan rápido que se vio un poco la caída en la transmisión pero eso no significa que estamos bien”, acotó.

