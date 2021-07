Reconocimiento facial para evitar adicción a los videojuegos

En un último intento por frenar la adicción a los videojuegos en China, el gigante tecnológico Tencent Holdings Ltd. lanzó un sistema de reconocimiento facial para evitar que menores jueguen durante la noche. La iniciativa evitará que los menores de 18 años jueguen entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m.

You May Also Like