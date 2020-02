Reconocer a China como es

A mí me resulta claro que, bajo el gobierno de Xi, China plantea una amenaza a los valores sobre los que se fundó la UE. Aparentemente, esto no les resulta tan evidente a los líderes de los estados miembro de la UE, ni a los líderes de la industria, particularmente en Alemania.

El apuro por abrazar a Xi es mayor en Gran Bretaña, que está en proceso de separarse de la UE, que en la propia Europa. El primer ministro Boris Johnson quiere distanciar al Reino Unido de la UE al máximo posible y construir una economía de mercado libre que no esté limitada por las regulaciones de la UE. Probablemente lo consiga, porque la UE está dispuesta a tomar contramedidas contra el tipo de regulación que el gobierno de Johnson parece tener en mente. Pero, mientras tanto, Gran Bretaña ve a China como un socio potencial, con la esperanza de reestablecer la alianza que el ex ministro de Hacienda George Osborne estaba construyendo entre 2010 y 2016.

