Recompensa de US$ 35 millones por pistas sobre el asesinato de una pareja de millonarios

La policía dijo que la persona sospechosa tenía la cabeza cubierta en el video y que parecía medir entre 1,70 y 1,80 metros. Agregó que no sabía si se trataba de un hombre o mujer y que no podía determinar su edad, peso o color de piel.

Barry Sherman fundó Apotex en 1974 y la expandió hasta convertirla en una compañía farmacéutica global que ha donado más de US$ 50 millones a organizaciones benéficas, según su sitio web. En el momento de la muerte de Sherman, Forbes estimó que tenía un valor de US$ 3.000 millones.

Los investigadores han trabajado para conectar los puntos. Pero cinco años después, no se ha realizado ningún arresto. En el aniversario del suceso esta semana, el hijo de los Sherman acaba de ofrecer US$ 25 millones extras por información útil para detectar al o a los responsables. La recompensa ahora es de US$ 35 millones.

