Recomiendan una apertura total a los visitantes y promover al país para reactivar el turismo

En la edición de este miércoles 2 de septiembre del Café con La Prensa se hizo un llamado a ejecutar las acciones necesarias para reactivar el sector de turismo que, como otros, se ha visto severamente afectado por la pandemia de la Covid-19.

Entre esas acciones estaría abrir la terminal aérea de Tocumen para los pasajeros internacionales, pues el país no debe seguir estando cerrado. “Sin esa apertura no arrancamos”, aseguró Annette Cárdenas, directora de mercadeo de Panamá Marriott Hotel.

Cárdenas dijo también que se requiere de una “promoción urgente del país”. “Panamá tiene que estar afuera vendiéndose […] tiene que haber una ruta”, afirmó.

Indicó que, para reactivar el sector turismo, es necesario un “sentido de urgencia” y que no haya demoras debido a temas burocráticos. “Esta industria está ya casi sin oxígeno, el poco que nos queda está prestado”, comentó.

Por ello, Cárdenas subrayó en el foro virtual la importancia de comercializar el país. Hay que estar en la lista de opciones que tienen los turistas para viajar, en la cual actualmente “no estamos”, dijo. “Nadie compra lo que no conoce ni escucha ni ve”, añadió.

En ese sentido, Guillermo de Saint Malo Eleta, gerente general de Eleta, planteó la necesidad de “repensar nuestra marca” como país.

Señaló la marca de Panamá debe ser algo que involucre a todo el mundo, como en su momento lo fue My name is Panama, en los años 80.

Recordó que los panameños acogieron tanto My name is Panama que se hicieron, por ejemplo, las populares camisetas con imágenes de chivas parranderas o del expugilista Roberto Durán.

“Tenemos que tener marcas que tengan sentido, que nos hagan identificarnos”, añadió.

A su vez, De Saint Malo Eleta hizo un llamado a “querer” y “cuidar al país que tenemos”. Para ello, hay que cumplir con ciertas reglas básicas: nunca hablar mal de Panamá, sin excepción. Al panameño le encanta darle plomo a Panamá… tenemos que darle amor, agregó.

Reiteró que el istmo tiene una oferta turística increíble, lo que puede observarse en el Casco Antiguo, Gamboa, la avenida de los mártires, Panamá Viejo, entre otros. Esto será favorable siempre y cuando se venda un producto a un precio justo y que el visitante no se sienta ultrajado, advirtió.

“Hay una gran historia para contarla”, en primera instancia, al turista local y luego que éste se convierta en un gran embajador, indicó. Esto permitirá la generación de empleos, mayores riquezas y oportunidades, enfatizó.

