Kathia Duarte, directora de Servicios a la Comunidad del Municipio de Panamá recomendó que para la visita a los cementerios el Día de los Difuntos, deben estar en burbuja familiar no más de 5 personas. La medida busca evitar las aglomeraciones, también se tomará la temperatura previo al ingreso de los visitantes, mientras que el horario de atención será de 6:00 a.m. a 3:00 p.m

You May Also Like