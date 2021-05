Recomiendan el cribado colorrectal a partir de los 45 años y después de los 75 aunque no haya antecedentes de cáncer

“Hasta ahora, realmente no había datos claros que nos ayudaran a decidir si los pacientes debían someterse al cribado después de los 75 años “, dice el coinvestigador Andrew T. Chan, un gastroenterólogo y jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y Traslacional en MGH-. La orientación actual se basaba en gran medida en la modelización y extrapolación de estudios realizados en otros grupos de edad, y no en datos sólidos que demostraran si el cribado era realmente útil en una población de edad avanzada”.

