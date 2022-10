recomendaciones para no volver a caer en ellos

Cuando menos es la expresión correcta para indicar ‘por lo menos, como mínimo’, y no cuanto menos. La construcción que significa ‘por lo menos, como mínimo’ es cuando menos. La locución cuanto menos, en cambio, se utiliza en expresiones en las que dos elementos de una misma frase están relacionados entre sí, de tal forma que, si varía la cantidad a la que alude uno de ellos, también varía la que señala el otro. Así, lo apropiado es escribir «Cuanto menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá» y no «Cuando menos tiempo haya cotizado, menos dinero obtendrá». Por otra parte, en México y Centroamérica se ha extendido en el uso culto la expresión entre menos como equivalente de cuanto menos. En cambio, no es admisible el uso de contra menos, como en «Contra menos se consuma, con mayor rapidez empezarán a bajar los precios», donde lo adecuado es decir cua

La grafía adecuada de la expresión latina que se emplea para designar, entre otras cosas, aquello que se hace libre y voluntariamente es motu proprio, no de motu propio. Motu proprio —⁠con una r tras la segunda p— es la fórmula latina que se emplea como sustantivo para referirse a la ‘bula pontificia o cédula real expedida motu proprio’ y como locución adverbial con el significado de ‘voluntariamente o por propia iniciativa’. Con este último sentido es incorrecto anteponer la preposición de. Además, este tipo de latinismos crudos se escriben en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

La construcción adecuada para referirse a que ha sucedido algo que era improbable es contra todo pronóstico , no contra pronóstico. Contra todo pronóstico es una locución que sigue el esquema «preposición + todo + sustantivo», al igual que otras como a toda vela o de toda índole. No es adecuado, por tanto, omitir la palabra todo en esta expresión.

