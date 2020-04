Recomendaciones para no contagiarse y enfermar de Covid-19 al hacer la compra

•Las frutas y verduras deberán lavarse como siempre. Podemos usar algún producto desinfectante, pero si no cocinamos no es necesario y deberemos enjuagar después.

•Pagar con tarjeta o el móvil en lugar de con dinero en metálico. Aunque se ha demostrado que el dinero no es una gran fuente de trasmisión y que el virus en su superficie dura apenas unas horas, cuanto menos manipulamos, mejor. Ya no solo por nosotros, sino sobre todo por las personas que trabajan en las cajas, que se exponen continuamente.

En principio se dijo que no haría falta, sobre todo tras anunciar la OMS que el virus no se transmite a través del aire. Son embargo, las últimas informaciones hacen pensar que van a recomendar su uso siempre. También hay que ponerse unos guantes a la hora de seleccionar la fruta y la verdura, algo que se debe hacer siempre, con o sin coronavirus. Es más, en caso de los guantes, puede ser incluso contraproducente porque puede crear a una falsa sensación de seguridad si hacemos lo mismo que si no los llevamos puestos, es decir, tocarnos la cara. En caso de que se decida llevarlos, hay que evitar tocarse la cara y tirarlos una vez lleguemos a casa.

