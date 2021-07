Recolección de firmas por la constituyente, a ritmo lento

El vocero del movimiento Panamá Decide, además, criticó los rechazos que hace el TE en algunas firmas. “Esto no debería suceder porque el proceso es digital y la información ya la tienen. Todavía no entiendo bien porqué rechazan las firmas”, subrayó González, al tiempo que reconoció que si el movimiento mantiene la tendencia de entregar 100 firmas al día, es probable que no lleguen a la meta de 580,742 firmas.

