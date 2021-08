Reclamos retrasan diseño del túnel para la línea 3

No obstante, Héctor Ortega, director general del Metro, comentó que los reclamos que se han interpuesto en la licitación para contratar el diseño del túnel, “por ahora no afectan” el inicio de construcción del tramo soterrado. El consorcio HPH Joint Venture tiene un plazo de 52 meses para ejecutar el contrato de $2 mil 844 millones, mientras que la construcción del tramo soterrado tomaría 64 meses.

