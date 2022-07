Reclamos presionan al gobierno de Laurentino Cortizo

En cuanto a las declaraciones de Adames y el llamado que hizo al presidente a Cortizo el pasado 1 de julio, Blandón aseguró no tiene mucha esperanza de que haya un cambio en los dos años de gobierno que quedan. “Lo interpreto más [el discurso] como un lanzamiento de campaña de parte de él”, consideró, al tiempo que dijo estar “preocupado” ante la inacción y los factores externos que no parecen mejorar a corto plazo.

“Si el presidente no ejerce su liderazgo, todo anda manga por hombro (…) para mí, el problema está en la cabeza”, manifestó sobre las posibilidades de ver un cambio de rumbo. “El presidente no va a cambiar su manera de ver las cosas”, afirmó.

You May Also Like