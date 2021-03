Reclamo histórico de igualdad | La Prensa Panamá

Méndez Illueca no se quedó de brazos cruzados. También intentó por la vía de la Asamblea Nacional. Lo hizo a través de una propuesta en 2019, alegando que la norma de 2013 no considera “el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva conforme a la ley, así como el número de embarazos y cuándo tenerlos” . Solo llegó hasta primer debate.

Así lo planteó Castillo en un comunicado que no precisa, sin embargo, si impulsará alguna iniciativa legal para reformar la ley de 2013 que estableció que para que una mujer solicite la esterilización debe tener más de 23 años de edad y dos hijos, si quiere practicarse el procedimiento en un hospital público. Los hombres, en cambio, pueden decidir no tener hijos a partir de los 18 años, a través de la vasectomía.

