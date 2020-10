Reclaman reforma integral para sostener Seguro Social

Desde 2005 el sistema de pensiones se dividió en dos subprogramas. En el SEBD se quedaron los cotizantes mayores de 35 años y se creó el Subsistema Mixto, con un componente de cuentas individuales, para los trabajadores de hasta 35 años y para los nuevos cotizantes. Como el SEBD no recibe nuevos cotizantes, pero sí tiene que responder a los jubilados, su sostenibilidad no está garantizada en las condiciones actuales.

You May Also Like