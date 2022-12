Reclaman favoritismo de magistrados del TE hacia precandidatos de la coalición Vamos

El diputado independiente y precandidato a alcalde de la comuna capitalina, Edison Broce, indicó a través de su cuenta personal de Twitter que nunca recibió notificación de esa reunión. “El TE realizó una reunión con precandidatos para todos los cargos, misma donde comunicaron decisiones como la reactivación de la app para activistas y nunca me notificaron de la misma. Me enteré por otros”.

Sin embargo, para Jean Marcel Chéry se cae de su peso que Juan Diego Vasquéz, quien representa a la Coalición Vamos, tenga acceso a los magistrados del Tribunal Electoral por su condición de diputado. “Él es diputado y se entera de todo porque tiene acceso a los funcionarios, entonces yo también pudiera estar en ese círculo por las relaciones que tengo por ser periodista, pero qué pasa con esos precandidatos que no conocen a nadie, me parece inmoral”.

“Todas las medidas decididas por el TE, no por nosotros, benefician a todos los precandidatos sin distinción”, sostuvo. Y agregó que no fueron ni cerca de los más de 100 precandidatos de Vamos.

