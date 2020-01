Rechazo al paternalismo estatal: Gil Moreno

Es una realidad escalofriante que existen en Panamá alrededor de 120 mil jóvenes, de ambos sexos, que no estudian ni trabajan. La pregunta que nos hacemos es ¿qué hacen? Muchos de ellos provienen de hogares destruidos en los que no existe la figura del padre y, a veces, ni la de una madre seria y responsable.

Es cierto, pero me parece que se le pasó la mano, no eran dineros suyos ni de sus empresas, era el patrimonio de los contribuyentes los que estuvo regalando sin ningún control.

