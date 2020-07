Rechazan reinstalación del puesto de control en el puente de La Villa

A través de las redes sociales, el movimiento invita a las personas a unirse al rechazo a la medida de control, solicitada por las autoridades de la provincia al Ministerio de Salud, y que entró en vigencia esta semana con fines de orientación, pero que a partir del lunes, no permitirá el ingreso de personas que no cuenten con el salvoconducto y una certificación municipal.

You May Also Like